نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم حارس رين.. تعرف على تشكيل تشيلسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادى تشيلسى الانجليزى عن التعاقد مع حارس مرمي فريق رين الفرنسي إدوارد ميندي لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي يُعاني منه البلوز خلال الفترة الماضية.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز على فريق برايتون بثلاثية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بينما خسر لقاء الجولة الثانية أمام ليفربول بهدفين دون رد سجلهم السنغالي ساديو ماني من بينهم خطأ فادح من كيبا حارس تشيلسي.

تشكيل تشيلسي الجديد بعد التعاقد مع حارس رين:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: جايمس، كريستينسين، زوما، ألونسو

خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش

خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، ماونت.

يذكر أن تشيلسي تعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وحكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندى وتيمو فيرنر من لايبزيج الألماني وكاى هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني.