نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاملين غارب يفوز على البلاستيك وديًا في المقال التالي
أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب محمود محمد (سمكة)، في مباراة شهدت اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين.
وقال رمضان رجب بأنه سعيد بأداء لاعبيه في مباراة اليوم، مؤكدا إنه واثق في قدرة لاعبيه على تحقيق حلم الفريق، وهو الصعود لدوري القسم الثاني الموسم المقبل.
ويستعد فريق عاملين غارب لمواجهة مصر للتأمين، ودياً الأحد المقبل على ملعب التأمين بالمقطم.
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