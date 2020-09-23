سواريز يغادر مقر تدريب برشلونة باكياً

سواريز يغادر مقر تدريب برشلونة باكياًانهار اللاعب الأورغوياني لويس سواريز باكياً فيما كان يغادر مقر تدريب فريق برشلونة للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل التحاقه بفريق أتلتيكو مدريد.

ورصدت الكاميرات لويس سواريز وهو يبكي بينما كان خلف مقود سيارته أثناء خروجه من المدينة الرياضية التابعة للفريق الكتالوني، بحسب وسائل إعلام مختلفة بحسب ما أفاد موقع "توك سبورت" المعني بالأخبار الرياضية.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 33 عاما، قد فاز بأربعة ألقاب في بطولة الدوري الإسباني الليغا وبطولة دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني من ليفربول في عام 2014.

غير أنه اعتُبر فائضا عن المتطلبات من قبل مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان.

ومن المتوقع أن ينضم إلى نادي أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع، بعد أن كان مرشحا أكثر للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي قبل أن تتعقد أموره بسبب مشاكل تتعلق بجنسيته.

وتشير التوقعات إلى أن سواريز سيكسب 15 مليون يورو سنويا في أتلتيكو مدريد، ويمكن أن يشكل شراكة مع جواو فيليكس بينما يقاتل دييغو كوستا من أجل مكان في البداية.

وأوضح الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو لموقع "توك سبورت" إن صفقة انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد صارت في حكم المنتهية.

وقال: "لويس سواريز سينضم إلى أتليتكو مدريد، الصفقة تمت تماما.. بالأمس، التقى الأخير في برشلونة مع محاميه ومدراء برشلونة ومديري أتلتيكو مدريد وتوصلوا إلى اتفاق".

وسينضم لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد في صفقة دائمة، وسيدفع الفريق المدريدي رسوما رمزية تتعلق بما يحققه لويس سواريز مع أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وسيكون سواريز، الذي سجل 198 هدفا لصالح برشلونة، سيكون بديلا لألفارو موراتا، الذي غادر أتلتيكو لينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة.