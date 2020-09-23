مرتضى منصور يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد للزمالك

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموعد الرسمي للإعلان عن المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء . وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "اختارت اللجنة المشكلة من فاروق جعفر و اسماعيل يوسف و أحمد مرتضى وأمير مرتضى المدير الفني الجديد لنادى الزمالك وسيتم إعلان اسمه في تمام الساعة الحاديه عشرة والنصف مساءً في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك". وتعقد لجنة اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة جديدة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المفاجئ للمدرب الفرنسي باتريس كارتريون قبل أيام. وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن حظوظ البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق أصبحت كبيرة لقيادة الفريق. باتشيكو الذي تعاقد معه الزمالك في 2014 ورحل بعدها بـ3 أشهر، حيث عاني الفريق في هذه الفترة من سوء النتائج مع حسام حسن.

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