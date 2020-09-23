احتسب محمد بسيوني حكم مباراة الاهلي ونادي مصر ركلة جزاء لصالح الاهلى في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة بعد عرقلة حارس مرمى اف سى مصر لوليد سليمان. ويواجه النادي الأهلي منافسه نادي مصر في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز. وتمكن عمرو السولية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من عمر المباراة من طريق ركلة الجزاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم للأهلى بهدف مبكر في مرمى نادي مصر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.