قرار نهائى.. انسحاب الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا

وتم اعتبار جميع المباريات التي خاضها نادي الهلال (الذي قام بتقديم قائمة تضم 11 لاعبًا للمباراة) لاغية وغير محتسبة، بحسب المادة 6 من تعليمات دوري أبطال آسيا، وبالتالي فقد تأهل باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي إلى دور الـ16.
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