أشرف بن شرقي يحتفل بعودته للمباريات بعد شفائه من الإصابة

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز امس على فريق طنطا امس بثلاثية مقابل هدف.
سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلام جابر من ركنية نموذجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.
كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بضربة جزاء، بينما سجل الهدف الثالث إمام عاشور.
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