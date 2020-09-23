رئيس الاتحاد الأفريقي ومسئولة الكرة النسائية wmf يستقبلان رئيس الاتحاد المصري بمقر الاتحاد الأفريقي للميني فوتبول

استقبل صباح اليوم رئيس الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول أشرف بن صالحه ورئيسة لجنة الكرة النسائية بالإتحاد الدولي للميني فوتبول كوثر بالحاج رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بمقر الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول بتونس العاصمة لمناقشة العديد من الأمور ومواعيد البطولات الإفريقية مثل إمم أفريقيا للميني فوتبول والتي كان من المفترض إقامتها صيف هذا العام بنيجيريا والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا مثلها مثل البطولة العربية والتي ايضا كانت ستستضيفها مصر أخر مارس الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا وأيضا بطولة إفريقيا للأندية البطلة ابطال الدوري والتي من المنتظر إقامتها مطلع ديسمبر القادم في تونس

وتوجه رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات بخالص الشكر لرئيس الإتحاد الإفريقي علي حفاوة الإستقبال ودار بينهم حوار مطول علي الأجندة الدولية للبطولات المختلفة .

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي دعمه المطلق للإتحاد المصري للميني فوتبول الذي أثني علي نجاحه الكبير في وقت قصير منذ إنشائه في صيف سبتمبر 2019 ومتابعة الاتحاد الإفريقي للمجهود الكبير الذي يقوم به رئيس الإتحاد المصري أحمد سمير لنشر رياضة الميني فوتبول في كل المحافظات المصرية.

وأضاف بن صالحه أننا بناء علي طلب رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بتأجيل بطولة إفريقيا للأندية البطلة أبطال الدوري لمدة شهر والتي من المقر أن تستضيفها تونس في مطلع ديسمبر حتى يتمكن بطل مصر من اللحاق في المشاركة في أول بطولة أفريقية للأندية البطله بالنسبه لمصر في ظل أن الدوري المصري موسم 2020 سينطلق آخر أكتوبر وسيتم ضغطه للحاق بالبطولة الأفريقية أكد سندعم الطلب المصري نظرا لأهمية مصر وقيمتها في المشاركة .

وأضاف بن صالحة أيضا أن الطلب المصري الثاني وهو إمكانية استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا للميني فوتبول 2022 أو بطولة كأس العالم للقارات لاقي ترحبيا كبيرا وكلنا سندعم مصر لاستضافة إمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023 وكذلك حظوظ إفريقيا ممثلة في مصر لاستضافة كأس العالم للقارات نظرا لقدرة مصر الكبيرة في التنظيم وخبرتها في استضافة كبري البطولات العالمية

كما تم التنسيق للدورة الأولى للحكام والمدربين والإداريين والتي ستقام في مصر والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول لتخريج أول جيل حكام ومدريبين وإداريين في مصر وستكون الدورة في ثلاث قطاعات لتغطية مصر كامله في بورسعيد والمنيا والقاهرة بحضور المحاضرين الدوليين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بدء من الأحد القادم. كما إستقبلت السيدة كوثر بالحاج رئيسة لجنة الكرة النسائية المصغرة رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات أحمد سمير لبحث معه تطوير كرة القدم النسائية المصغرة بمصر ونشرها بمصر مؤكدة لذلك نظرا لأهميه مصر بالنسبة لنا وللإتحاد الإفريقي والدولي.

وأكد أحمد سمير أننا سنطلق الدوري المصري لكرة القدم المصغرة النسائية بدء من موسم 2021 وسيسبق ذلك التجهيز للدورات التدرييبة لتخريج حكمات ومدربات وإداريات ليقودوا المنظومه في مصر وتوجه أحمد سمير بالشكر للسيدة كوثر لدعمها لكرة القدم النسائية المصغرة بمصر مؤكدا أنها ستأتي إلي مصر رفقة المحاضرات الدوليين لتخريج أول جيل حكمات ومدربات وإداريات للعبة في مصر كما قدم لها كرة قدم النسائية المفاجأة بقياس 4.5 رمسيس والمعتمدة من الإتحاد الدولي wmf لإعتمادها في بطولات كرة القدم النسائية المصغرة رسميا وأكدت كوثر بالحاج سعادتها بكرة رمسيس التي أبهرتها كونها أول كرة في التاريخ ومفخرة بصفتها عربية وإفريقية كما أضافت كوثر بالحاج أنها ستسعي أن تستضيف مصر بطولة دوليه لكرة القدم المصغرة النسائية دعما لاطلاق اللعبة في مصر. كما أكد أيضا رئيس الإتحاد الإفريقي أشرف بن صالحه سعادته برؤية كرة رمسيس 4.5 مؤكدا دعمنا جميعا لها كعرب وأفارقة لتنتشر في ملاعب العالم وبطولات wmf .

كما قام رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بزيارة للاتحاد التونسي للميني فوتبول لإقامة شراكة بين الاتحادين وتبادل للخبرات والمعسكرات واللقاءات بين الاتحادين المصري والتونسي وقام رئيس الإتحاد التونسي أشرف بن صالحة وأعضاء الإتحاد بتكريم احمد سمير ومنحه درع الإتحاد التونسي متمنيا له التوفيق والنجاح.