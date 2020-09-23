نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأسيوي يعتبر الهلال منسحبا من دوري أبطال آسيا بعد إلغاء مباراته ضد شباب الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عن اعتبار فريق الهلال السعودي منسحبا من بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2020-2021 منذ قليل في بيان رسمي أصدره على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر وغيره، حيث أكد الاتحاد في بيانه عدم اكتمال العدد القانوني للاعبي الهلال البالغ 13 لاعب، واحتواء قائمة الزعيم على 12 لاعب فقط مما يتسبب في إلغاء المباراة، واعتبار الزعيم منسحبا من البطولة التي كان قد ضمن فعليا التأهل إلى دور الستة عشر بها قبل مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي كان من المفترض أن تشهد في المجموعة الثانية مباراة تجمع الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي في نفس توقيت مباراة باختاكور الأوزبكي ضد شهر خودرو الإيراني المقامة حاليا بالفعل.

الاتحاد الأسيوي كرر مع الهلال ما فعله مسبقا هذا الموسم مع فريق الوحدة الإماراتي الذي أصيب لاعبيه أيضا بفيروس كورونا ما جعله ينسحب من البطولة ليتم الغاء كافة نتائجه في المجموعة الأولى التي تضم الشرطة العراقي والأهلي السعودي، والاستقلال الإيراني، ليتكرر من جديد نفس الأمر مع الهلال الذي عانى قبل مباراة الليلة من إصابة 16 لاعب من صفوف الفريق بفيروس كورونا ما يستدعي تطبيق الحجر الصحي على اللاعبين لمدة أربعة عشر يوما كما تقتضي البروتوكولات الطبية المتعارف عليها للتعامل مع كورونا منذ بداية انتشاره في العالم في يناير الماضي.

الجدير بالذكر أن تعنت الاتحاد الأسيوي لا مبرر له بأي شكل مع حامل اللقب فريق الهلال الذي حقق لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب فريق أوراو ريد دايموند الياباني، حيث تغلب الزعيم على الفريق الياباني في النهائي بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب، والإياب.

قائمة غيابات فريق الهلال ضد شباب الأهلي بسبب فيروس كورونا شهدت تواجد كلا من جوميز، جيوفينكو، سالم الدوسري، نواف العابد، ناصر الدوسري، نواف الغامدي، محمد جحفلي، صالح الشهري، متعب المفرج، محمد كنو، محمد البريك، عبد الله الحافظ، ياسر الشهراني، عبد الله الجدعاني، علي البليهي، ومحمد الكنيدري وهو ما وضع مدرب الفريق لوشيسكو في ورطة، وهو ما بدا واضحا في تصريحاته التي أكد فيها على عدم وجود لاعبين سوى 12 لاعب منهم ثلاث حراس مرمى ولا يوجد ما يستطيع فعله لتغيير ذلك.