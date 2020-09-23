أزمة فريق الهلال السعودي الاتحاد الآسيوي يطيح بالنادي ويحذف جميع نتائجه

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عمر شويل - جدة أزمة فريق الهلال السعودي ، من يصدق أن نادي وفريق الهلال السعودي، وحامل اللقب في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يمكن أن يتم شطب نتائجه في اللحظات الأخيرة، وفق القرار الصادم الذي أصدره، الاتحاد الآسيوي منذ قليل، ليصدم محبي ومشجعي نادي الهلال، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والسبب في ذلك هو عدم اكتمال نصاب فريق الهلال.

أزمة فريق الهلال السعودي

في قرار جديد له، وعقب تلقي رفضًا من جانب الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراة فريق الهلال السعودي، مع نظيره أهلي دبي الإماراتي، وكان قد تقرر موعد مباراة الهلال السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، نظرًا لعدم اكتمال نصاب الفريق، وفي تحدٍ آخر صارم، قرر الاتحاد الآسيوي، سحب كافة نتائج نادي الهلال السعودي، وشطبها تمامًا من القائمة، بعد أن كان نادي الهلال السعودي، متصدرًا للقائمة، برصيد 11 نقاط، عقب انتهاء مباراة الهلال ضد شاهر خودرو الإيراني، منذ أيام قليلة، واعتبار نادي الهلال السعودي منسحبًا من الدوري.

فريق الهلال السعودي

حقق فريق الهلال السعودي، والملقب بحامل اللقب، عددًا من المبارايات الحاسمة خلال دور أبطال آسيا، ما جعله على رأس المجموعة، حيث يسعى الفريق اليوم رغم غياب الكثير من أفراده، إلى التأهل إلى الدور السادس عشر، فيما يسعى الفريق الإيراني، للخروج من المباراة بأقل خسائر ممكنة، حتى لا يخسر تأهله إلى الدور التالي، عقب خسارته أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، وذلك ضمن مباريات الجولة الماضية.

وجدير بالذكر أن فريق الهلال السعودي، يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، في حين يحتل فريق باختاكور الأوزبكي المركز الثاني، برصيد نقاط 7، فيما يتربع أهلي دبي في المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بينما يقبع فريق شاهر خودرو في ذيل المجموعة، بدون رصيد من النقاط.

إصابات لاعبي الهلال السعودي

ومنذ أيام قليلة مضت، أبلغ فريق الهلال السعودي، عن إصابة أكثر من 15 لاعبًا به، بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع الكثير منهم للبقاء لفترة من الوقت بالعزل الصحي، وتم تجهيز تشكيلة الهلال السعودي وتأهل للدور ال16، عقب الخروج من المباراة بالتعادل السلبي 0|0، وهو الأمر الذي أرسل بناء عليه فريق الهلال، طلبه إلى الاتحاد الآسيوي، بطلب لتأجيل المبارايات الخاصة بالفرق، ولكن قوبل هذا الطلب بالفرض من جانب الاتحاد، وهو الأمر الذي أثار غضب قاعدة جماهيرية عريضة من المشجعين.

شكوى رسمية من نادي الهلال

يستعد نادي الهلال السعودي حاليًا، إلى التقدم بشكوى عاجلة، إلى محمكة التحكيم الرياضي CAS، ضد ما اتخذه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من قرار أخير بشأن نادي الهلال، وسحب كافة نتائجه، واستبعاده تمامًا من دوري أبطال آسيا 2020.