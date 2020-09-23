نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير فني جديد يقود المريخ بالقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقرر تعيين محمد عبدالرحمن مديراً فنياً لفريق المريخ البورسعيدي، بدوري القسم الثاني، خلفا لعبد الله درويش.
كما تقرر تعيين أسامة سلامة مديراً للكرة، و ذلك بعد إعتذار عبدالله درويش لظروف صحية مفاجئة تعرض لها خلال قيادة الفريق فى مباراة النصر .
و بدأ عبدالرحمن و سلامة مهام عملهما مع المريخ فى مران اليوم الأربعاء، استعدادا لموقعة جمهورية شببن السبت المقبل بالقسم الثاني.
جدير بالذكر أن محمد عبدالرحمن قاد الفريق البورسعيدي فى الموسم المتضي و حقق معه نتائج طيبة على مستوى الدورى و كأس مصر كما أن سلامة له نجاحات عديدة على المستوى الإدارى بعدما ساهم فى صعود أندية غزل بورسعيد و الفنار للقسم الثاني.
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