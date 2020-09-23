محمد مصيلحي: الثلاثية هديتنا للجماهير.. و«إفريقيا» هدفنا المقبل

عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه على حساب فريق طلائع الجيش والفوز بلقب كأس مصر.

وأوضح أن الفريق قدم عرضًا قويًّا واستحق الفوز على منافسه، لافتًا إلى أن اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بشكل مميز للغاية، ونجحوا في الفوز على منافس قوي ومميز، ومن قبله الزمالك في الدور نصف النهائي.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين على قناعة تامة بالطموحات التي تعلقها عليهم الجماهير، وأن هناك ضغوطًا شديدة تتمثل في المنافسة والحديث عن أعمار اللاعبين، على الرغم من امتلاك «طائرة الأهلي» أربعة أجيال.

وشدد على أن الفوز بثلاثية الدوري والكأس والبطولة العربية هدية للجماهير، ودافع قوي نحو الفوز ببطولة إفريقيا خلال الفترة المقبلة.