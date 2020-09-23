الشناوي يتصدى لركلة جزاء ويحرم نادي مصر من التعادل أمام الأهلي

احتسب محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي ونادي مصر ركلة جزاء على النادي الأهلي بسبب لمسة يد على عمرو السولية. ويواجه نادي مصر منافسه الاهلي في المباراة التي تقام على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز. تصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء الذي سددها مصطفى سلطان لاعب نادي مصر وحرم الفريق من التعادل.

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