نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل.
وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على الأراضي المغربية.
يشار إلى أن لقاء العودة بين الزمالك والرجاء، سوف يقام يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، على الأراضي المصرية.
وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي.
جدير بالذكر أن الزمالك حقق فوزا بثلاثية مقابل هدف أمام طنطا، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الدوري المصري الممتاز.
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