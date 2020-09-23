نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم توتنهام مطلوب في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع الإنجليزي الشاب ديلي آلي نجم توتنهام الإنجليزي خلال فترلاة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن باريس سان جيرمان دخل في محادثات مع توتنهام من أجل التعاقد مع ديلي آلي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن باريس سان جيرمان واثق من رغبة النجم الإنجليزي بالإنضمام إلى صفوفه علمًا بأن النادي الفرنسي يرغب في التعاقد معه على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديلي آلي البالغ من العمر 24 عامًا إنضم إلى توتنهام في عام 2015 وخاض مع الفريق الإنجليزي حتى الآن 223 مباراة وسجل 62 هدفًا وصنع 55 هدف آخرين وينتهي عقده في 2024.