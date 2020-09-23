نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد سعر «أزارو» في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سعر رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
واقترب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، من الرحيل عن صفوف الفريق بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بعدم الحاجة الفنية إلى خدماته.
وكان اللاعب رفض مؤخرًا تجديد عقده مع المارد الأحمر، حيث يتبقى له موسم واحد فقط مع الفريق، ويرغب في المشاركة بشكل أساسي.
وطلب النادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون و 200 ألف دولار من أجل التنازل عن عقد لاعبه، حيث يسعى الاتفاق السعودي للتوقيع معه بصفة نهائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يحدد سعر «أزارو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.