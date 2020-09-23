محمد عادل لاعب طائرة الأهلي: حققنا بطولة غالية

أبدي محمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب نظيره فريق طلائع الجيش.

وقال أن البطولة غالية لأنها كانت هدفًا أساسيًّا للفريق بجانب بطولة الدوري، وهو ما نجح الجهاز الفني واللاعبون في تحقيقه رغم الصعوبات العديدة.

وأضاف أن الجهاز الفني، بقيادة محمد مصيلحي، له دور كبير في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا بالشكل الذي يسمح بالمنافسة على كل البطولات، رغم ضغوط المنافسة وظروف الإصابات وغيرها.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالأهلي توج مساء اليوم، الأربعاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الصيد بأكتوبر، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبين والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-17 و25-20 و25-22، وسط سيطرة كاملة للأهلي من البداية للنهاية.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين أمام طلائع الجيش.

بهذا التتويج يختتم فريق طائرة الأهلي الموسم بتحقيق الثلاثية، بعدما فاز بلقب البطولة العربية، والدوري العام، قبل أن يحقق لقب كأس مصر مساء اليوم.