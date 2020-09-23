وزير الشباب ينعي البطل عمرو عبدالمنعم وزملاءه من شهداء الواجب الوطني

نعى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ببالغ الأسى والحزن الشهيد البطل عمرو عبد المنعم أحد أبطال الرياضة المصرية في كمال الأجسام الذي استشهد اليوم على إثر تصدية لمحاولة هروب أربعة مساجين من سجن طره.
واكد وزير الشباب أنه ينعى البطل عمرو عبد المنعم وزملائه من أبناء الشرطة المدنية المصرية الباسلة والذين استشهدوا أثناء أدائهم لواجبهم الوطنى.
داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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