مورينيو يكشف عن أسوأ لحظات حياته

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن أسوأ لحظة عاشها في مسيرته الاحترافية، والتي كانت خلال فترة تواجده في ريال مدريد، وتحديدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2011-2012 الذي شهد إقصاء الفريق على يد بايرن ميونخ.

وأشرف مورينيو على تدريب ريال مدريد لمدة 3 مواسم، حقق خلالها لقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، لكنه فشل في تحقيق لقب دوري الأبطال رغم أن وصل نصف النهائي في جميع المواسم.

وأوضح مورينيو أن ريال مدريد كان الفريق الأقوى في أوروبا عندما تم إقصائه أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال عبر ركلات الترجيح، مشيرًا إلى أنها أكثر لحظة صعبة عاشها في مشواره التدريبي.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “إذا اضطررت لاختيار أسوأ لحظة، فهي إقصاء ريال مدريد، كنا أفضل فريق في أوروبا بلا شك، فزنا بلقب الدوري الإسباني محطمين جميع الأرقام القياسية بعدد النقاط والأهداف، وكنا سنفوز في حال وصلنا إلى النهائي، لا شك عندي في ذلك”.