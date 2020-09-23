تشيلسي يكتسح بارنسلي 6- صفر في ثمن نهائي كأس الرابطة

تأهل فريق تشيلسي الى ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الإنتصار الكاسح على فريق بارنسلي بنتيجة 6-0، في الدور الثالث من البطولة.
سجل البلوز هدف التقدم عن طريق تامي أبراهام في الدقيقة " 18 "، ثم سجل الوافد الجديد كاي هافيرتز هدف ثانٍ للبلوز في الدقيقة " 28 " من المباراة.
وفي الدقيقة " 49 " سجل تشيلسي هدف ثانٍ عن طريق روس باركلي، ثم تمكن البلوز من تسيجل هدف رابع عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة " 55 ".
ثم عاد البلوز وسجل الهدف الخامس عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة " 65 "، واختتم مهرجان الأهداف أولفييه جيرو تسجيل هدف سادس في الدقيقة " 83 ".
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