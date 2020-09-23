هو الموضوع صحيح.. ضياء السيد يعلق على إمكانية رحيل فايلر عن الأهلي

استنكر ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق ما يتردد عن قرب رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول خلال الفترة المقبلة على الرغم من قرب خوض الفريق لـ مباراتي نصف نهائي دوري أبطال افريقيا امام الوداد المغربي.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " هو موضوع فايلر انه ماشي قبل ماتشات افريقيا صحيح ؟!! "