فايلر يحسم جدل رحيله عن الأهلي: هدفنا تحقيق الثلاثية | تفاصيل

اكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ان هدفه تحقيق ثلاثة القاب مع الفريق الاحمر هذا الموسم.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على نادي مصر 0/3 في بطولة الدوري: "لا يوجد مدرب في العالم يريد التنازل عن الألقاب، بل كل المدربين يتطلعون للفوز بكل البطولات".

وأضاف: "ومن بداية الموسم نتطلع للفوز بكل الألقاب.. حققنا بطولة الدوري ويتبقى كأس مصر ودوري الأبطال، وهدفنا جميعا تحقيق الثلاثية".

كما تطرق للحديث عن الفوز على مصر بثلاثية دون رد "بدأنا اللقاء جيدا، تسيدنا الأمور، وسجلنا مبكرا، وحققنا الفوز بثلاثة أهداف، وكان أداؤنا مميزا في المباراة".

وكانت أنباء قد تداولت مؤخرا عن إمكانية رحيل "فايلر" عن الأهلي، خلال الفترة الحالية، خاصة في أعقاب رحيل مدرب نادي الزمالك، باتريس كارتيرون عن النادي بشكل مفاجئ إلى التعاون السعودي.