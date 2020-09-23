نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وأشبيلية والقنوات الناقلة في كأس السوبر الأوروبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى المدرب هانز فليك إلى قيادة الفريق البافاري إلى مزيد من النجاحات وتحقيق البطولات،وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر به على مدار الموسم، ويسعى كلا من بايرن ميونخ الفائز بدوري أبطال أوروبا وأشبيلة الفائز بالدوري الأوروبي لتحقيق لقب كأس السوبر الأوروبي، حيث يستضيف استاد بوشكاش أرينا المباراة اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، أما نادي أشبيلية يسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات هذا الموسم، حيث قدم المدرب لوبيتيجي موسم جيد استطاع حجز المركز الرابع في الدوري الأسباني وقيادة الفريق للتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم.

يسعى الفريق البافاري إلى إضافة أشبيلية لقائمة الفرق التي تفوق عليها هذا الموسم بعد الأداء الممتاز الذي ظهر به، حيث استطاع الفوز ببطولة الدوري الألماني2019 برصيد 82 نقطة بعد تحقيقه ل 26 فوز ، وأربع تعادلات، وأربع خسائر، واستطاع أيضا تحقيق دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان في النهائي بهدف نظيف سجله كومان، هذا وقد شارك بايرن في بطولة السوبر الأوروبي في أربع مناسبات، واستطاع الفوز به مرة واحدة بعد الفوز على تشيلسي عام 2013 بضربات الترجيح، ويعتبر ليفربول آخر بطل لكأس السوبر بعد الفوز على تشيلسي بضربات الترجيح العام الماضي.

يسعى نادي أشبيلية إلى الفوز بالبطولة الثانية له هذا الموسم بعد النجاح الكبير الذي حققه الفريق هذا الموسم، حيث استطاع الفريق الانتصار على روما وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد ثم أخيرا على إنتر ميلان في مشواره للفوزه ببطولة الدوري الأوروبي، ويصبح بذلك أكثر الفرق فوزا بالبطولة برصيد ست بطولات، كما استطاع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بتحقيق المركز الرابع ب 70 نقطة متساويا مع صاحب المركز الثالث أتليتكو مدريد ولكن تفوق أبناء دييجو سيموني بفارق الأهداف، وقد شارك أشبيلية في بطولة السوبر الأوروبي في خمس مناسبات، واستطاع الفوز بها مرة واحدة عام 2006 بعد الفوز على برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأشبيلية اليوم

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

7:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأشبيلية اليوم