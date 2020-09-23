موعد مباراة التعاون والدحيل والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا

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عمر شويل - جدة يستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة مهمة بين التعاون والدحيل ضمن إطار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 في تمام الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، حيث يسعى كلا من الفريقين إلى خطف الفوز والثلاث نقاط والتأهل لدور الستة عشر، وذلك بسبب المنافسة المشتعلة بين الفرق الأربعة في المجموعة التي تضم التعاون، والدحيل، والشارقة، وبيرسبوليس، ويتصدر الدحيل المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني والثالث الشارقة وبيرسبوليس على الترتيب برصيد سبع نقاط، وفي المركز الأخير التعاون بست نقاط.

يسعى فريق التعاون إلى تقديم أقصى ما يمكن في المباراة ومحاولة خطف الثلاث نقاط على أمل التأهل للدور القادم، حيث خاض الفريق خمس مباريات في البطولة نجح في تحقيق الفوز في مبارتين، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات ، وتوجد أمام الفريق مهمة صعبة بعد الأداء المخيب للأمال في المباريات الماضية، حيث تعرض للهزيمة في الجولة الثالثة والرابعة أمام برسيبوليس ذهابا وإيابا بهدف نظيف في المبارتين، ثم تعرض لهزيمة ثقيلة في المباراة الأخيرة بست أهداف نظيفة أمام فريق الشارقة الإماراتي، في حين أنه بدأ البطولة بانتصارين ثمينين أمام الشارقة بهدف نظيف، وأمام الدحيل بهدفين دون رد، ويأمل الفريق في الوصول لدور الستة عشر في ثاني مشاركة له في البطولة بعد الخروج من دور المجموعات في عام 2017.

يسعى فريق الدحيل إلى الاستمرار في صدارة المجموعة وتحقيق للفوز الثاني له على التوالي، والاستمرار في تقديم الأداء الجيد، وقد بدأ الفريق مشواره بالبطولة بانتصار على بيرسبوليس بهدفين دون رد، ثم تعرض للخسارة في المباراة الثانية أمام التعاون بهدفين نظيفين، ثم تخطى الشارقة في الجولة الثالثة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، وبعد ذلك تعرض لخسارة ثقيلة في الجولة الرابعة بأربع أهداف لهدفين أمام الشارقة، ثم عاد للانتصار في المباراة الأخيرة بهدف نظيف على بيرسبوليس، ويسعى الفريق إلى الوصول لدور متقدم في البطولة عن العام الماضي الذي خرج منه على يد السد بعد الخسارة بأربعة أهداف لهدفين في مجموت لقائي الذهاب والإياب.

موعد مباراة التعاون والدحيل اليوم

8:00 بتوقيت مصر

9:00 بتوقيت السعودية

6:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والدحيل اليوم