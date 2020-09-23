نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكينة الأهداف.. الأهلي يخسر صفقة الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فجرت قناة الرياضية المغربية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي الوداد المغربي تعاقد رسميا مع أيوب الكعبي مهاجم هيبي فورتين الصيني السابق.
وكان أيوب الكعبي قد ارتبط بالانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.
ونشرت قناة الرياضية المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«رسميا الوداد يتعاقد مع أيوب الكعبي».
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في الشهر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي قد طلب تدعيم صفوف الفريق بمهاجم مميز في الفترة المقبلة، لعد اقتناعه بقدرات مروان محسن وأليو بادجي.
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