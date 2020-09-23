يوفنتوس يكشف تفاصيل تعاقده مع موراتا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس الإيطالي عن عودة الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف الفريق قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.
وأفادت وسائل الإعلام بأن ألفارو موراتا عاد إلى صفوف السيدة العجوز بعد أن لعب بقميصه فترة ما بين 2014 إلى عام 2016 ولعب مع السيدة العجوز في ذلك الوقت 43 مباراة وسجل 27 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.
وقال النادي الإيطالي في بيان رسمي له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:"توصل يوفنتوس لإتفاق مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع ألفارو موراتا على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو مستحقة الدفع كاملة خلال في العام الحالي مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي".
وأضاف:"يملك يوفنتوس حق التعاقد مع موراتا بشكل نهائي في نهاية الموسم الحالي 2020/2021 مقابل 45 مليون يورو وستدفع على 3 سنوات مالية".
واختتم يوفنتوس بيانه قائلاً:"يحق ليوفنتوس الحصول على خدمات موراتا بشكل نهائي في نهاية الموسم المقبل 2021/2022 مقابل 35 مليون يورو تدفع في 3 سنوات مالية".
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