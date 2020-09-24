الارشيف / الرياضة

"الأولمبية"تحيل شكوى الجبلاية والأهلي ضد مرتضى منصور للجنة القيم

0 نشر
0 تبليغ

اتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر بجانب الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.

قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الأولمبية"تحيل شكوى الجبلاية والأهلي ضد مرتضى منصور للجنة القيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا