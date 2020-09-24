اتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.
وقررت اللجنة اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر بجانب الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.
وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية.
الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.
قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الأولمبية"تحيل شكوى الجبلاية والأهلي ضد مرتضى منصور للجنة القيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.