3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

أكد أحمد حسام ميدو أن الزمالك سيعلن عودة البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا لباتريس كارتيرون.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك وصل لاتفاق مع باتشيكو لعودته مرة أخرى وبالفعل سيتم إعلان ذلك ليلا فضلا عن الاستعانة بمساعد فيريرا ليعاونه".

وأضاف: "مشكلة إدارة الزمالك في فترة التفاوض مع باتشيكو هي "التخوُّف من إنه بقاله 3 سنين بعيد عن التدريب".. ولكن مسؤولي الزمالك تأكَّدوا إن الراجل كان شغال كويس جدًا علي نفسه خلال الفترة دي ولسه عامل تجديد للرخصة التدريبية بتاعته العام الماضي".

وختم حديثه قائلا:"باتشيكو تابع الرجاء المغربي خلال الفترة الأخيرة استعدادا لقيادة الزمالك".