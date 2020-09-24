الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قرارات اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عدد من القرارات في إجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية.
وجاءت القرارات على النحو التالي :-
- اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر.
- الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لإتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.
- إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عدد من الشكاوى خلال الفترة الماضية.
- الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بإرتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.
- قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة وشكوى من لجنة الحكام الرئيسيه باتحاد الكرة وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي وشكوى من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق وشكوى من عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وشكوى من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
- كما ناقش المجلس عدد من القرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
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