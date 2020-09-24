نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مرتضي منصور يُعلن عن مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجس إدارة نادي الزمالك عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن صفوف الأبيض للدوري السعودي.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك :" أشكر طارق يحيي على الفترة التي تحمل فيها مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة الماضية بعد هروب الفرنسي باتريس كارتيرون".

وأضاف :" تم تشكيل لجنة فنية لاختيار المدرب مكونة من فاروق جعفر وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وأمير مرتضى، فهم تواصلوا مع العديد من المدربين لقيادة الفريق".

وتابع :" في البداية تفاوضنا مع الثلاثي فيريرا وجروس وباتشيكو، ورفضنا التعاقد مع جروس بسبب شروطه الغريبة بأن يحصل على مستحقاته وأن يلعب شهرين فقط، فيريرا أعتذر عن قيادة الفريق بسبب عدم إمكانية وصوله لمساعديه خلال الفترة الحالية".

وواصل :" وقع الاختيار على باتشيكو لقيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وسوف يبدأ المهمة يوم ٢٥ من الشهر الجاري، ومدة تعاقده معنا موسم وشهرين".

وأردف :" باتشيكو سوف يأتي بثلاث مساعدين أجانب وسيكون معه مدحت عبدالهادي مدرب مساعد، اتمنى من جماهير الزمالك مساندته ودعمه".