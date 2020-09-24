نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستقر على رحيل «النسر» في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على الموافقة برحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط النيجيري جونيور أجايي لاعب المارد الأحمر، بالرحيل نهاية الموسم الجاري، بقرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بسبب تراجع مستواه الفني.
وأشارت تقارير، إلى أن النادي الأهلي سيعمل على رحيل اللاعب إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بشكل مجاني.
كما أضافت التقارير، إلى أن النادي الأهلي سيتحمل قيمة راتب اللاعب مع ناديه المغربي، من أجل حسم صفقة التعاقد مع بدر بانون مدافع الفريق المغربي، بالموسم الجديد.
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