مجدى عبدالغني: الأهلي خاض مباراة مصر بأعصاب هادئة.. وفايلر سيرحل عن القلعة الحمراء

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خاض مباراة مصر بكل سهولة من أجل تحقيق أكبر عدد من الإنتصارات وتجربة العديد من اللاعبين.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي خاض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم لقب الدوري العام، ونادي مصر لم يقدم أى شييء والنتائج لم تساعده وبالتأكيد سيهبط إلى الدرجة الثانية".