مجدى عبدالغني: الأهلي خاض مباراة مصر بأعصاب هادئة.. وفايلر سيرحل عن القلعة الحمراء

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خاض مباراة مصر بكل سهولة من أجل تحقيق أكبر عدد من الإنتصارات وتجربة العديد من اللاعبين.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي خاض اللقاء بأعصاب هادئة بعد حسم لقب الدوري العام، ونادي مصر لم يقدم أى شييء والنتائج لم تساعده وبالتأكيد سيهبط إلى الدرجة الثانية".
وتابع عبد الغني "فايلر من الممكن أن يكون اتفق مع إدارة الأهلي على خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا ثم الرحيل، ولكن إذا حدث غير ذلك فسيكون تهريج بكل تأكيد".
وأضاف: "فايلر قام ببناء اسمه داخل النادي الأهلي، ولم يكن معروفا لأى أحد، وكان يجب وضع شروط جزائية حال خسارته لبطولة أفريقيا".
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