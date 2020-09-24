ميدو: باتشيكو لم يهرب من الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعامل بشكل جيد مع أزمة رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضى منصور تعامل بشكل جيد مع أزمة كارتيرون حتى وصل لاتفاق مع باتشيكو وهو المدرب الأنسب لقيادة الزمالك في الوقت الحالي".
أضاف: "باتشيكو لم يهرب من الزمالك بل الظروف والصدام مع مرتضى منصور كان سببا في رحيله وأي مدرب بدلا منه كان سيرحل".
وختم حديثه قائلا:" كارتيرون لا يتساوى بباتشيكو فالأول هرب في ظروف جيدة ولكن باتشيكو الظروف أجبرته على الرحيل".
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