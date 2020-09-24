مؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

يعقد نادي بيراميدز غدًا، الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان صفقة انضمام شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق إلى الفريق.

وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛ بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات.

ومن المقرر أن يُقام المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساءً داخل ستاد الدفاع الجوي.

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.