مدرب طائرة الأهلي: ثلاثية هذا الموسم هي الأصعب.. فيديو

قال محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي نجح على مدار 3 أعوام متتالية، في حسم الثلاثية، إلا أن هذا العام صعب للغاية ويختلف عن سابقيه.
وأضاف مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن التتويج بالثلاثية كان رائعًا للغاية، ويزيد من طموحات الأهلي، لا سيما أن الجمهور لا يقبل إلا بالمركز الأول، والبقاء على القمة أمر صعب للغاية، إلا أن عناصر الفريق بالكامل، لن تخذل الجماهير.
واختتم تصريحاته، أن طموحات جماهير النادي الأهلي هي التواجد على القمة دائمًا، ما يسعى له الفريق دائمًا بتحقيق الطموحات التي يرغب فيها الجمهور، ونطمح في المزيد من التألق.
وتوج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي والـ21 في تاريخ النادي بعد تغلبه على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة في نهائي المسابقة.
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