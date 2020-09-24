بأمر مورينيو.. توتنهام يتحرك لضم نجم إنتر ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - أمر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إدارة النادي بالتحرك هذا الأسبوع لضم نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي. وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن مورينيو يريد تعزيز خط دفاع توتنهام بضم سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي سيواجه صعوبة كبيرة فى ضم اللاعب الذي يسعي إنتر ميلان لتجديد تعاقده والاستمرار مع الفريق بالموسم الجديد. يذكر أن توتنهام قد ضم هذا الصيف كل من جاريث بيل و ريجليون من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

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