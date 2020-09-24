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مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

الرياضة تبليغ
مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي
مرتضى منصور: الزمالك فريق مصري وطني وليس إسرائيليا.. ومؤتمر صحفي لنادي بيراميدز لإعلان التعاقد مع شريف إكرامي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي:

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 