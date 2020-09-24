وش السعد.. رحيل ثلاثة مدربين منذ تولي رضا عبد العال نادي طنطا

أصبح رضا عبد العال حديث الساحة الرياضية المصرية عقب توليه القيادة الفنية لنادي طنطا بعد رحيل آيمن المزين.

وحالف الحظ رضا عبد العال المدير الفي لنادي طنطا من توليه القيادة الفنية الفريق وقبل خوض المباريات، خصوصا عقب إعلان رحيل المدير الفني لنادي مصر خالد جلال قبل مواجهة أبناء السيد البدوي ليلاحقة باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بالإضافة إلي رغبة رينيه فاير المدير الفني للنادي الأهلي في الرحيل .

خالد جلال يعلن رحيله عن نادي مصر

أعلن خالد جلال المدير الفني السابق لنادي مصر رحيله عن القيادة الفنية لنادي مصر بعد الهزيمة التي تلقائها لاعبيه من منافسة مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ من بطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح الفريق الفيومي بثلاثية نظيفة .

وتمكن رضا عبد العال من اقتناص أول نقطة في بطولة الدوري المصري عقب تعادله مع نادي مصر، بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة ال 28 من بطولة الدوري الممتاز.

واستحوذ فريق طنطا على الكرة منذ الدقيقة الاولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى نادي مصر أكثر من مرة ولكن دون جدوى.

باتريس كاريترون يعلن رحيله عن نادي الزمالك قبل مواجهة طنطا.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك رحيله عن قيادة الفريق قبل مواجهة نادي أسوان ببطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح الآخر بهدف نظيف دون در .

وحالف الحظ رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا برحيل باتريس كارتيرون عن قيادة نادي الزمالك قبل المواجهة التي جمعت بينهما والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .

فايلر يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد دوري أبطال أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه نادي طنطا يوم السبت المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري لتصبح المواجهة الثالثة في مسيرة رضا عبد العال من توليه قيادة أبناء السيد البدوي .

وكشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أخطر مسئولى القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وقالت المصادر إن فايلر خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي أبدي تخوفه من فيروس كورونا وابتعاده عن أسرته في الفترة الحالية.

ويحسم مجلس إدارة النادي الأهلي موقف رينيه فايلر خلال الساعات القلية المقبلة ليكون ثالث الراحلين منذ تولي رضا عبد العال القيادة الفنية لنادي طنطا