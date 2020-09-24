فايلر والأهلي.. الأسباب الخفية فى أزمة رحيل السويسري عن القلعة الحمراء

أثار السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حالة من الجدل داخل الشارع الرياضي المصري فى الساعات الأخيرة بعدما أخطر مسئولي القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.
وأبدى مسؤولو الأهلي استياءهم الشديد من السويسري رينيه فايلر ، بسبب عدم وضوحه ومماطلته بشأن موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة الحمراء.
وكشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن فايلر حتى الآن لم يبلغ مجلس الإدارة، بموقفه النهائي بشأن الاستمرار أو الرحيل.
وطلب فايلر الحصول على إجازة مطلع شهر أكتوبر المقبل، بداعي الاطمئنان على أسرته قبل حسم مصيره مع الفريق وهو ما يثير تخوف الأهلي من رحيله، مع اقتراب استكمال دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه يحق له ترك النادي دون شروط جزائية في تلك المدة.
كما رفض فايلر إبداء حسن النية للأهلي بالتوقيع كتابة وتعديل عقده بالاستمرار حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا على الأقل، مشددا على أنه سيستمر بالاتفاق الودي دون تدوينه بشكل رسمي وهو ما يرفضه الأهلي خشية رحيل السويسري في أي وقت دون شروط جزائية في المدة القانونية ويضع الفريق في ورطة.
وأمام رفض فايلر وعدم وضوحه، أشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي محمود الخطيب طالب السويسري بالرد وحسم الأمور في أسرع وقت، وينتظر رئيس القلعة الحمراء من فايلر تحديد موققه خلال جلسة ستجمعهم خلال الساعات المقبلة.
وتبقى كافة الاحتمالات واردة في الجلسة المنتظرة سواء بموافقة السويسري على الاستمرار أو إعلان الأهلي انتهاء مشواره وبدء التفكير في استقدام البديل.
وفي سياق متصل تحرك الأهلي نحو عدد من البدائل الأجنبية والمحلية لخلافة فايلر حال تقرر انتهاء مشواره مع الفريق في مقدمتهم محمد يوسف المدير الفني السابق لتولي المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.
وكشفت المصادر أن لجنة التخطيط بالأهلي تدرس موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني من جميع جوانبه، بعد إبلاغه النادي عدم رغبته في الاستمرار.
وقالت المصادر إن اسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك والحالي للتعاون السعودي غير مطروح من الأساس لخلافة فايلر الذي تقدم باعتذار عن البقاء في مصر.
وأضافت المصادر أن الأهلي يدرس العديد من السيناريوهات خلال الأيام المقبلة على رأسها استكمال الموسم مع مدرب من أبناء النادي على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للموسم المقبل.
وأوضحت أن السيناريو الثاني هو استكمال فايلر مهمته لما بعد دوري أبطال أفريقيا ويتم التعاقد خلال تلك الفترة مع مدرب آخر.
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