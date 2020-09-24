نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة سواريز مع أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال مهاجم الفريق الأوروجوياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد مقابل 6 ملايين يورو رغم أنه رفض الصفقة في البداية. وفشل سواريز في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي ليدخل أتلتيكو مدريد طرفًا قويًا ويظفر بصفقة سواريز. ويودع سواريز برشلونة، كثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، محققا العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول 2014-2015.

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