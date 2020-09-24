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كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

الرياضة تبليغ
كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة
كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الخميس، قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية، على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة:

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بتعليق رؤوف خليف.

بايرن ميونخ ضد إشبيلية:

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

في المقابل يطمح فريق إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي في تعطيل الماكينات الألمانية ، وخطف اللقب.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليوم باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.

وتواجه كلا من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

وسبق وأن ألتقى بايرن ميونخ نظيره إشبيلية في مواجهتين سابقتين، فاز في لقاء، وتعادل في آخر.

عودة الجماهير:

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة " كوفيد 19".

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