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لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا

الرياضة تبليغ
لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا
لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا
يواجه فريق التعاون السعودي نظيره الدحيل القطري اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ستاد المدينة التعليمية بقطر، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتجاوز فضيحة الشارقة، بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

كان فريق التعاون خسر بسداسية نظيفة أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية.

في المقابل يتسلح فريق الدحيل بعامل الأرض، من أجل انتزاع الفوز من التعاون أو التعادل على أقل تقدير، لتخطي دور المجموعات.

ويتصدر الدحيل جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط ويحل الشارقة الإماراتي ثانيا بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد التعاون في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

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