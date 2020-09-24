ويسعى فريق التعاون بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتجاوز فضيحة الشارقة، بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
كان فريق التعاون خسر بسداسية نظيفة أمام الشارقة الإماراتي في الجولة الماضية.
في المقابل يتسلح فريق الدحيل بعامل الأرض، من أجل انتزاع الفوز من التعاون أو التعادل على أقل تقدير، لتخطي دور المجموعات.
ويتصدر الدحيل جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط ويحل الشارقة الإماراتي ثانيا بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد التعاون في المركز الأخير بـ 6 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء الفرصة الأخيرة.. تعاون "كارتيرون" يصطدم بالدحيل في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.