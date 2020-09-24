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خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

الرياضة تبليغ
خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل
خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء المرشحة لتولي تدريب فريق الأهلي، حال رحيل السوبيري رينيه فايلر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية :" فايلر سيرد على إدارة النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن مصيره مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأضاف:" فايلر من حقه الرحيل عن الأهلي في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر حسب بنود التعاقد".

وواصل:" فايلر طلب من إدارة الأهلي الموافقى على سفره من من 1 حتى 4 أو 5 أكتوبر، الإضافة إلى بعض التعديلات في الجهاز الفني، والحصول على مرتبه في بداية كل شهر".

واستطرد شوبير:"  إدارة الأهلي وافقت على إجراء تعديلات في الجهاز الفني، وتقديم موعد الراتب الشهري، لكنها رفضت سفر المدرب السويسري".

وأشار:" إدارة الأهلي بدأت تدرس المرشحين المحتملين لخلافة فايلر، وتم طرح اسم عماد النحاس بقوة خلال الساعات الأخيرة".

وتابع:" في حال عدم تولي مع النحاس، سيكون محمد يوسف هو المدرب المؤقت ويعاونه عادل مصطفى، على أن  تتعاقد  مجلس إدارة النادي الأهلي مع مدير فني أجنبي في الموسم الجديد، حيث تفضل إدارىة القلعة الحمراء أن يكون من مدرسة ألمانية".

يذكر أن فريق الأهلي حسم رسميا لقب الدوري الممتاز لصالحه قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 18 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 