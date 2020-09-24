نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من فايلر.. قرار جديد بشأن الثلاثي الأجنبي في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، حسمت قرارها بالإبقاء على الثلاثي الأجنبي بالفريق الأحمر وهو على معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل.
وقال الإعلامي عبر برنامج ملعب الصقر: لجنة التخطيط بعد تنسيقها مع المدير الفني فايلر فضلت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم.
مضيفًا: أن هذا القرار جاء بعد موافقة رينيه فايلر المدير الفني على أن يتم رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد والاستفادة منهم مع المارد الأحمر للموسم المقبل.
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