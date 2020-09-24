مساء اليوم الموعد مع السوبر الأوروبي بين البايرن واشبيلية..التوقيت والنقل التلفزي

تدور مساء اليوم الخميس مباراة السوبر الأوروبي لكرة القدم والتي تجمع بايرن ميونيخ الألماني المتحصل على لقب دوري أبطال أوروبا واشبيلة الاسباني صاحب لقب الدوري الأوروبي. المباراة تدور بملعب بوشكاش أرينا بداية من الساعة 20:00 توقيت تونس (الساعة 19:00 توقيت جرينيتش). النقل التلفزي: beIN Sports HD 1, RMC Sport 1, Futbol 1 HD, Polsat Sport

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