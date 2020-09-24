الدوري المصري.. الإسماعيلي يخشى تعميق جراحه أمام بيراميدز

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره بيراميدز، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو لمصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج المخيبة للأمال في مسابقة الدوري، خلال الفترة الماضية.
ولم يحقق الإسماعيلي سوى فوز يتيم في آخر 6 مباريات بمسابقة الدوري المصري، كان على حساب نادي مصر برباعية نظيفة، بينما خسر 4 مباريات آخرى وتعادل في لقاء.
في المقابل يطمح فريق بيراميدز في تعميق جراح الدراويش بخطف الثلاث نقاط منه في لقاء اليوم، لمواصلة مطاردة الزمالك على المركز الثاني.
ومن المقرر أن يدير مباراة اليوم، الحكم الدولي محمد عادل وسعاونه كل من يوسف البساطي وأحمد نوفل، وحسن سعدي حكما رابعا.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 12 بـ 31 نقطة.
يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.
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