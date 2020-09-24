ليفربول يخشى مفاجآت لينكولن سيتي بـ كأس الرابطة.. الليلة

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور المقبل.
ومن المقرر أن يريح يورجن كلوب العديد من النجوم الأساسين في مباراة اليوم، على رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وأليسون، قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.
وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، وعلى تشيلسي بهدفين دون رد.
في المقابل يطمح لينكولن سيتي " الذي يعلب بالتشامبيونشيب" في استغلال عامل الأرض بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الانتصار على الريدز، وطرده خارج المسابقة.
كان فريق ليفربول ودع كأس الرابطة الموسم الماضي، بعد الهزمية أمام أستون بنتيجة 5 - 0، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل النسخة الأخيرة، من كأس رابطة المحترفين الإنجلييزية.
ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة كأس رابطة المحترفين، بريستول سيتي مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي مع بورنموث.
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