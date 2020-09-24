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فريق الأهلي لكرة الماء يواجه الصيد في الدوري بعد العودة من توقف النشاط

الرياضة تبليغ
فريق الأهلي لكرة الماء يواجه الصيد في الدوري بعد العودة من توقف النشاط
فريق الأهلي لكرة الماء يواجه الصيد في الدوري بعد العودة من توقف النشاط

يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فريق الصيد، الساعة العاشرة مساء اليوم، الخميس، في حمام سباحة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

 وتعتبر المباراة هي الانطلاقة الأولى لفريق كرة الماء في المنافسات الرسمية بعد العودة من توقف النشاط الذي تسبب فيه انتشار فيروس .

يذكر أن فريق كرة الماء فاز ببطولة كأس مصر هذا الموسم وينافس على لقب الدوري، مع فريق هليوبوليس الذي يتقدم ترتيب جدول الدوري حاليا ويليه الأهلي.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 