فريق الأهلي لكرة الماء يواجه الصيد في الدوري بعد العودة من توقف النشاط

يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فريق الصيد، الساعة العاشرة مساء اليوم، الخميس، في حمام سباحة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتعتبر المباراة هي الانطلاقة الأولى لفريق كرة الماء في المنافسات الرسمية بعد العودة من توقف النشاط الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا.



يذكر أن فريق كرة الماء فاز ببطولة كأس مصر هذا الموسم وينافس على لقب الدوري، مع فريق هليوبوليس الذي يتقدم ترتيب جدول الدوري حاليا ويليه الأهلي.