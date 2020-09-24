مول العرب يستضيف نهائيات بطولة CIB العالمية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش للعام الثاني على التوالي

يستضيف مول العرب نهائيات بطولة CIB العالمية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش لعام 2019 /2020 لجولته الثانية، حيث يعد أكبر مولات شركة مراكز، ووجهة التسوق المفضلة بمنطقة غرب القاهرة، وستقام في الفترة من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر في البارك “The Park”، ويشارك في نهائيات البطولة الثنائي المصري العالمي علي فرج ونور الشربيني باعتبارهما أهم أبطال العالم المشاركين في النهائيات.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة هذا العام هي الثانية على التوالي تجري استضافتها في مول العرب. تقام البطولة بالتعاون مع أندية وادي دجلة، حيث أقيمت الجولة النهائية للبطولة العام الماضي أيضًا في البارك الذي يمتد على مساحة 8 أفدنة والذي يقع في المرحلة الثانية للمول الحاصلة على عدة جوائز عالمية. سيضم البارك ملعب اسكواش يستوعب 1,000 متفرج لكل مباراة. يُعد البارك أول منطقة خارجية مفتوحة داخل المولات المصرية، ويشغل مساحة 8 أفدنة. تم تصميم البارك ليستضيف عدة أنشطة متنوعة تعتمد على 4 ركائز أساسية لتلبية كافة احتياجات أفراد المجتمع، وهذه الركائز هي: الترفيه، واللياقة، والأغذية والمشروبات، والرياضة.

وتعليقا على هذه البطولة قال باسل رمزي العضو المنتدب لشركة مراكز: "إننا سعداء باستضافنا نهائيات الجولة الختامية لبطولة العالم للاسكواش. رؤيتنا للبارك هي ان يكون القلب النابض بالأنشطة في غرب القاهرة والجدير بالذكر اننا تمكنا من جذب الجماهير لتشجيع أفضل وأهم المواهب المحلية والعالمية في لعبة الاسكواش في مكان آمن وصديق للبيئة. "

من ناحية أخرى، قامت إدارة المول باتخاذ كافة التدابير وتطبيق البروتوكولات الوقائية الخاصة جائحة كورونا، حيث سيخضع كافة اللاعبين والإداريين في البطولة لاختبارات الكشف عن الوباء قبل سفرهم لمصر، حيث يجب أن تكون جميع النتائج سلبية. وعند الوصول لمصر، سيخضع اللاعبون والإداريون للاختبارات مرة أخرى. وستجرى اجراء الاختبارات الخاصة بالفيروس على مدار أيام البطولة الأربعة مع اتخاذ معايير صارمة في كافة المنشآت والأماكن للمحافظة على سلامة وصحة المشاركين.

يضيف كريم درويش-المصنف الأول على العالم سابقًا والفائز بالدورة الثالثة والعشرين للبطولة العالمية: "أنا سعيد بإقامة نهائيات بطولة هذا العام في البارك، حيث لم يكن من الممكن إقامة البطولة إلا في مكان مفتوح لضمان سلامة اللاعبين والمتفرجين والمنظمين. إنّ إقامة ملاعب البطولة في أماكن مفتوحة يعني وجود تهوية جيدة ومستويات عالية من الاكسجين، بما يعمل على زيادة الحركة والنشاط والتوافق العضلي العصبي واللياقة للاعبين."

تقام نهائيات بطولة CIB العالمية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش المحترفين على مدار من 5 أيام من المنافسات بين أهم 16 لاعبًا ولاعبة عالميين من بينهم عدد كبير من الأبطال المصريين. فبالإضافة للثنائي المصري العالمي علي فراج ونور الشربيني، سيشارك أيضًا كل من نور الطيب ونوران جوهر وبطل العالم طارق مؤمن، والمتأهل لنهائي بطولة العالم بول كول من نيوزيلاندا وكريم عبد الجواد الذي يدافع عن لقبه العالمي، ومواطنه مروان الشوربجي، ودييجو الياس من بيرو وسيمون روزنر من ألمانيا.