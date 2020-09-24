سألنا الجماهير: هل تتوقع رحيل فايلر عن الأهلي في نهاية الموسم.. فيديو

انتشرت في الاونة الأخيرة شائعات عن رحيل المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي وهو ما نفاه فايلر مرارا في تصريحاته وأكد على تمسكه بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

رصدت عدسة دوت الخليج آراء بعض مشجعي كرة القدم حول ما ان كانوا يتوقعون رحيل فايلر عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي ام لا؟ .

في البداية قال سيد محمود انه لا يتوقع نهائيا رحيل فايلر عن النادي الأهلي لانه اثبت تمسكه بالنادي الاهلي ويريد عمل انجازات كثيره ويعرف جيدا أنه يعمل في ناد من أعرق الأندية العربية.

واضاف معتصم سيد أنه ايضا لا يتوقع رحيل فايلر عن الاهلي لأنه أثبت كفاءته في تدريب النادي ويخطو خطوات ثابته لنجاح الفريق ويساعده على هذا أن النادي الاهلي منظومه متكامله وكل فرد في هذا النادي متحمل لمسؤلية الرقي والتقدم بالنادي.

وأشار عصام محمد الى انه من الممكن رحيل فايلر عن الاهلي لانه في الاول والاخر ليس مصريا ولا يهتم بمسألة الانتماء، فالاهتمام الاكبر سوف يكون على الجزء المالي فإذا عرض عليه عرض لتدريب ناد اخر بمبلغ مالي اكبر فبالتأكيد سيوافق عليه.

وأكد باسم مصطفى على ان فايلر بالتأكيد سيرحل عن الاهلي في نهاية هذا الموسم لان هناك عروضا بمبالغ مالية اكبر عرضت عليه وخاصة من دول الخليج، ةفي النهاية هو مدرب اجنبي لا يعرف شئ عن روح الانتماء الى الفريق.